После долгой и тяжелой болезни 4 октября на 84 году жизни скончался бывший председатель...
После долгой и тяжелой болезни 4 октября на 84 году жизни скончался бывший председатель Фрунзенского районного исполнительного комитета города Владимира, депутат районного и городского Советов Лев Петрович Милов.
Л.П. Милов родился 7 октября 1938 года в городе Клепики Рязанской области. После службы в рядах Советской Армии и получения высшего
образования по специальности инженер —строитель работал на Владимирском заводе сборного железобетона на должности мастера.
С 1963 года по 1969 работал на должности инструктора областного комитета ВЛКСМ. Более 20 лет занимал руководящие должности в партийных и советских органах. С 1980 по 1987 годы был председателем исполкома Фрунзенского райсовета и первым секретарем Фрунзенского райкома КПСС г. Владимира. В 1987 году был избран вторым секретарем Владимирского горкома КПСС. С 1988 по 1993 работал секретарем областного совета профсоюзов. Последнее место работы выходом на пенсию – генеральный директор ГУП «Владимироблтеплоэнерго».
За многолетний и добросовестный труд награжден Медалью за трудовую доблесть, Знаком Почета СССР и многочисленными Почетными грамотами Владимирского горкома КПСС и администрации Владимирской области, а также знаком отличия 350 лет ЖКХ России.
Прощание с Л.П. Миловым пройдет 6 октября в 12-00 в церкви Вознесения Господня (г. Владимир, ул. Вознесенская, д.14-а).