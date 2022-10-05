После долгой и тяжелой болезни 4 октября на 84 году жизни скончался бывший председатель...

После долгой и тяжелой болезни 4 октября на 84 году жизни скончался бывший председатель Фрунзенского районного исполнительного комитета города Владимира, депутат районного и городского Советов Лев Петрович Милов.Л.П. Милов родился 7 октября 1938 года в городе Клепики Рязанской области. После службы в рядах Советской Армии и получения высшегообразования по специальности инженер —строитель работал на Владимирском заводе сборного железобетона на должности мастера.С 1963 года по 1969 работал на должности инструктора областного комитета ВЛКСМ. Более 20 лет занимал руководящие должности в партийных и советских органах. С 1980 по 1987 годы был председателем исполкома Фрунзенского райсовета и первым секретарем Фрунзенского райкома КПСС г. Владимира. В 1987 году был избран вторым секретарем Владимирского горкома КПСС. С 1988 по 1993 работал секретарем областного совета профсоюзов. Последнее место работы выходом на пенсию – генеральный директор ГУП «Владимироблтеплоэнерго».За многолетний и добросовестный труд награжден Медалью за трудовую доблесть, Знаком Почета СССР и многочисленными Почетными грамотами Владимирского горкома КПСС и администрации Владимирской области, а также знаком отличия 350 лет ЖКХ России.Прощание с Л.П. Миловым пройдет 6 октября в 12-00 в церкви Вознесения Господня (г. Владимир, ул. Вознесенская, д.14-а).