Сегодня Октябрьский районный суд города Владимира вынес приговор Роману Максимову. Молодой человек...

Сегодня Октябрьский районный суд города Владимира вынес приговор Роману Максимову. Молодой человек стал региональной "знаменитостью" после августовского инцидента с сотрудниками ГИБДД. Подробности - в нашем сюжете.Неприметная одежда, взгляд в пол, скованные движения. За время следствия Роман Сегодня горячий пыл Романа Максимова сошел на нет, но еще совсем недавно все было иначе.6 августа в самом центре Владимира молодой человек совместно с другом Русланом Сазоновым избили одного из местных жителей, а затем попробовали скрыться с места преступления на машине. Когда сотрудники ГИБДД попытались задержать "преступную парочку" - Максимов ответил силой. Вскоре против него было возбуждено уголовное дело.11 августа Романа заключили под стражу. Несмотря на ранние заявления, свою вину молодой человек признал практически сразу.Куделькин Сергей, адвокат:- Мы не исследовали доказательства, но, как он сам заявил, что когда только он узнал о том, что его разыскивают правоохранительные органы, он тут же явился. Это его была инициатива - провести очную ставку для того, чтобы принести свои извинения сотруднику полиции за совершенную противоправную деятельность.Повторные извинения Максимов привел и в зале суда.Максимов Роман, подсудимый:- Искренне раскаиваюсь в содеянном и понимаю, что поступил неправильно. На сегодня, проведя в тюрьме несколько месяцев я неоднократно ругал себя за то,что я сделал. Уважаемый суд, я лишь прошу Вас о справедливом приговоре, приняв во внимание мой юный возраст, то, что я рос без отца и то, что меня дома ждет моя семья, моя мама и родной брат, который, как мне стало известно планирует идти в армию, чтобы защищать интересы нашей Родины.На заседании присутствовали родственники и друзья Романа. Однако "влиятельного отца" среди них не оказалось.Моркин Александр, помощник прокурора:- В ходе предварительного расследования информации о наличии родственника, занимающего какие-либо посты, высокопоставленного родственника не нашла своего подтверждения.Дело Романа Максимова рассматривалось в упрощенном порядке. Суд приговорил молодого человека к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.Серова Мария, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Владимирской области:- Собранные следственными органами СК России по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесениия приговора в отношении жителя города Покрова.Он признан виновным в применении насилия не опасного для здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.Известно, что Роман Максим прежде уже был судим. За громкий разбой в Покрове. Тогда он отделался условным сроком. Теперь же у него точно появится время чтобы расставить жизненные приоритеты и осознать, что отвечать за свои поступки по факту приходится самому.Александра Лебедикова, Александр Чунаев, Вести-Владимир