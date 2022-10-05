5 октября на участке федеральной автодороги М-7 «Волга» в селе Ворша поставят быстровозводимый...

5 октября на участке федеральной автодороги М-7 «Волга» в селе Ворша поставят быстровозводимый модульный надземный переход. Строительно-монтажные работы запланированы на ночь 5 октября, движение ограничат.Для установки пролетного строения перехода движение по участку приостановят с 23:00 до 23:40. Возможный маршрут объезда через Ставрово, Курилово с выходами на М-7 «Волга» на 155-м и 165-м км.Искусственное сооружение позволит развести транспортные и пешеходные потоки в разные уровни и убрать светофорное регулирование, что сделает движение по участку более безопасным, сообщает пресс-служба Упрдора «Москва – Нижний Новгород».К 2024-му году во Владимирской области планируют установить 12 подобных надземных переходов. Их оборудуют стационарным освещением, видеонаблюдением, подъемными платформами для маломобильных граждан и системой связи с диспетчером, а для защиты от ветра и дождя установят поликарбонатное ограждение.Фото: mnn.rosavtodor.gov.ru/