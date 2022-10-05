На территории региона за прошедшие сутки 5 октября лабораторно подтверждено 387 случаев заболевания...
На территории региона за прошедшие сутки 5 октября лабораторно подтверждено 387 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это на 22 случая меньше, чем накануне. Ежедневная заболеваемость снижается в течение недели.
159 - во Владимире
52 — в Муромском районе
46 — в Ковровском районе
47 — в Гусь-Хрустальном районе
17 — в Суздальском районе
15 — в Кольчугинском районе
14 — в Юрьев-Польском районе
7 — в Александровском районе
6 — в Камешковском районе
6 — в Вязниковском районе
4 — в Петушинском районе
4 — в Гороховецком районе
3 — в Киржачском районе
3 — в Радужном
1 — в Меленковском районе
1 — в Селивановском районе
1 — в Собинском районе
1 - в Судогодском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 172 574 случая заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).