Минэкономразвития России разработало проект постановления о создании особой экономической зоны...

Минэкономразвития России разработало проект постановления о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Владимир» в Киржачском и Александровском районах Владимирской области. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.«Считаем механизм особых экономических зон и дальнейшее развитие проектов на их территориях перспективным направлением во Владимирской области. Два года назад в регионе была открыта ОЭЗ «Доброград-1» – резидентами уже привлечено 77,1 млн рублей инвестиций. ОЭЗ остаются одним из драйверов привлечения инвестиций и промышленного развития регионов. В текущих условиях влияния санкций, ОЭЗ ещё и один из ключевых инструментов для развития собственных производств и импортозамещения», – отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.По словам замминистра, якорные резиденты планируют вложить 18,7 млрд рублей и создать более 1800 новых рабочих мест. В числе проектов – организация производства бытовой техники, медно-алюминиевых конвекторов, дезодорированных углеводородных систем и строительство завода по выпуску стальных трубчатых радиаторов, сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.«ОЭЗ «Владимир» позволит создать новые точки роста промышленности в центре и на западе области. Для региона это возможность реализовать накопленный промышленный и научный потенциал, укрепить такие перспективные специализации, как производство бытовой техники, продукции химической отрасли, строительных материалов и электронных компонентов, обеспечить жителям новые рабочие места, увеличить доходы бюджета и в итоге повысить уровень и качество жизни людей», – подчеркнул Губернатор Александр Авдеев.Он также отметил, что рост налоговых доходов за счёт отчислений новой ОЭЗ – это гарантии дальнейшего развития региона – строительства и ремонта дорог, коммуникаций, школ, домов культуры, спортивных объектов, расширения социальных программ и воплощения многих других значимых проектов.Фото пресс-служба администрации Владимирской области