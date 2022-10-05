Муромская городская прокуратура в судебном порядке добивается переселения инвалида 3 группы из...
Муромская городская прокуратура в судебном порядке добивается переселения инвалида 3 группы из аварийного дома
Муромская городская прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы - инвалида 3 группы.
Установлено, что постановлением администрации о. Муром ещё в 2019 году многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Муром, Меленковское шоссе, д. 1а, признан аварийным и подлежащим сносу.
При этом в жилом помещении указанного дома проживает и зарегистрирована женщина, являющаяся инвалидом 3 группы, которая признана администрацией о. Муром нуждающейся в жилом помещении. По договору социального найма ей было предоставлено жилье в аварийном доме.
По результатам проверки прокурор направил в Муромский городской суд исковое заявление о возложении на муниципалитет обязанности отселить женщину из аварийного дома и предоставить ей благоустроенное жилое помещение, отвечающее требованиям, предъявляемым к жилым помещениям.
Решением Муромского городского суда требования прокурора удовлетворены, восстановление жилищных прав заявительницы контролируется Муромской городской прокуратурой, рассказали в пресс-службе ведомства.
Фото: pxfuel.com