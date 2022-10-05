Сухое лето серьезно повлияло на качество и количество урожая в регионе. А вот по кукурузе...

Сухое лето серьезно повлияло на качество и количество урожая в регионе. А вот по кукурузе показатели неплохие.В этом году она и правда "царица полей". Листья почти пожелтели, но сами початки, кажется, взяли максимум с этого сухого сезона. Селяне довольны: урожай будет не хуже прошлогоднего - больше двухсот центнеров так называемой зеленой массы с гектара, а то и все триста. По сравнению с зерном и травами - "царский урожай".Дмитрий Бяков, агроном АО "Леднево":- Культуры захватили ту влагу, которая была в почве с зимне-весеннего периода и заложили тот потенциал урожая, который мы сейчас имеем.Посевы кукурузы здесь раскинулись на шестьсот гектаров. Обрабатывают ее прямо в поле. Комбайн перемалывает листья и початки. Только в таком раздробленном виде кукурузу могут усвоить местные буренки. В начале октября растение максимально насыщенно полезными веществами.Дмитрий Бяков, агроном АО "Леднево":- Нам важен крахмал, энергия, а крахмал и энергия у нас в кукурузном силосе - это зерно, спелость зерна. Это спелое? Это достаточно спелое. Для того чтобы делать из него качественный силос.О ценности этого продукта для рогатого скота на территории нашей страны узнали после визита в США первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Он был поражен урожайностью этой культуры и не сомневался: в Советском союзе вырастят еще больше. "Кукурузная лихорадка " пришлась на пятидесятые-шестидесятые годы. Тогда-то эта культура и получила свой "царский" статус. Выращивали кукурузу даже на севере страны. О ней слагали песни и стихи. Современные агрономы заявляют: провальной кампания Хрущева стала по многим причинам - в первую очередь, технологическим.Дмитрий Бяков, агроном АО "Леднево":- Каждый фактор важен, начиная от посева до момента уборки, если мы, к примеру, не внесем удобрения, или не произведем защиту посевов от сорняков, или вовремя не произведем уборку. Каждый из этих факторов скажется негативно на конечный результат или в количественном выражении, или в качественном.С полей собранная кукуруза попадает в силосную траншею. Там ее сразу упаковывают и отправляют на ферму. На территории Юрьев-Польского района культура занимает восемь тысяч гектаров. На сбор урожая нужно еще около двух недель. Параллельно сельхозпроизводители будут убирать картошку.В управлении сельского хозяйства одного из самых плодородных районов региона год называют сложным из за летней жары.Власова Галина, директор управления сельского хозяйства Юрьев-Польского района:- Побольше всего на три центнера мы взяли зерновых в этом году, и урожайность составила 27, в прошлом году - 24. Но мы при этом внесли удобрений 10 тысяч тонн, на 80 процентов была удовлетворена потребность в минеральных удобрениях, в общем, отдачи мы не получили.Аграрии подводят итоги. При этом полевые работы закончатся еще не скоро. После уборки начнется этап обработки почвы под новый сезон. На него возлагают большие надежды.Екатерина Васильева, Андрей Синягин. «Вести-Владимир»