На приусадебном участке фигуранта полицейские обнаружили более 60 кустов конопли.
Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в результате оперативных мероприятий пресечена противоправная деятельность 48-летнего местного жителя.
На приусадебном участке мужчины оперативники обнаружили более 60 наркосодержащих растений конопли, а из чердачного помещения гаража изъяли 209,7 грамм частей растений, являющихся наркосодержащими, что подтверждено результатами проведенной экспертизы.
По словам мужчины, выращиванием запрещенных растений он занимался для личного потребления.
В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств) и ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства).