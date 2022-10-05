На приусадебном участке фигуранта полицейские обнаружили более 60 кустов конопли.

Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в результате оперативных мероприятий пресечена противоправная деятельность 48-летнего местного жителя.На приусадебном участке мужчины оперативники обнаружили более 60 наркосодержащих растений конопли, а из чердачного помещения гаража изъяли 209,7 грамм частей растений, являющихся наркосодержащими, что подтверждено результатами проведенной экспертизы.По словам мужчины, выращиванием запрещенных растений он занимался для личного потребления.В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств) и ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства).