Несмотря на высокие штрафы, жители Владимирской области продолжают самовольно подключаться к...
Несмотря на высокие штрафы, жители Владимирской области продолжают самовольно подключаться к электросетям. За последние месяцы выявлено более 50 таких случаев среди должников.
Энергетики направили в полицию заявления для привлечения нарушителей к административной ответственности. Им грозят штрафы от 10 до 15 тысяч рублей. Повторное же подключение обойдется в два раза дороже. Как говорят специалисты электропоставщика, такие случаи - не просто воровство. Как правило, самовольные подключения выполняются кустарно, что может привести к короткому замыканию, возгоранию и несчастным случаям. Граждан просят сообщать об известных им фактах самовольного подключения и потребления электроэнергии в контактный центр «Энергосбыт Волга» по телефонам на экране или по электронной почте.
Тел.: 8 (4922) 77-30-00, эл. почта: [email protected]