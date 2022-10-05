× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/05-10-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-vyyavleno-bolee-50-sluchaev-samovolnogo-podklyucheniya-dolzhnikov-k-elektrosetyam.html" target="_blank">Во Владимирской области выявлено более 50 случаев самовольного подключения должников к электросетям</a> - Несмотря на высокие штрафы, жители Владимирской области продолжают самовольно подключаться к...