Во Владимирской области выявили 387 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 5 октября. Днем ранее было 409. Суточный прирост снижается девятый день подряд. Госпитализировано 12

Во Владимирской области выявили 387 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 5 октября. Днем ранее было 409. Суточный прирост снижается девятый день подряд. Госпитализировано 12 человек, накануне было 48. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 172 574. В лидерах по заражениям Владимир – 159 заболевших за сутки. На втором месте