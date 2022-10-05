Поле чудес. В игре участвует один мужик, который абсолютно всё знает. Все слова без вращения барабана отгадывает. Финал. Суперприз: квартира в Москве. Зрители в студии замерли. Якубович:
- Итак, вопрос из истории Государства Российского. (Смотрит в бумашку). Хм, ну вообще-то он состоит из двух вопросов. Если вы ответите на оба, то к суперпризу, мы добавляем автомобиль БМВ... Согласны?
Тот соглашается.
Якубович:
- На мой взгляд, второй вопрос будет полегче первого! Ну с какого начнём?
Мужик: Ну давай со второго....
Якубович:
-Прошу полную тишину в студии! Итак, второй вопрос: "... и в каком году это произошло?" Минута пошла....
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