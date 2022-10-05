Ни одно чувство так сильно не волнует сердце человека, как любовь.

Ни одно чувство так сильно не волнует сердце человека, как любовь.- Недавно сделал своей девушке предложение, к счастью, услышал заветное «да», - пишет наш читатель Константин Макаров. - Правда, есть одна загвоздка - со дня на день жду повестку из военкомата. Насколько я знаю, если есть уважительная причина, в ЗАГСе могут разрешить паре расписаться даже в день подачи заявления. Частичную мобилизацию можно считать уважительной причиной для немедленного брака?Обменяться кольцамиМожно, если у резервиста найдутся документы, подтверждающие, что он попадает под частичную мобилизацию. Более того, солдаты и офицеры, которые не успели узаконить отношения со своими возлюбленными до отправки в воинские части, могут оперативно исправить ситуацию в отделе ЗАГС г. Коврова.Для того, чтобы зарегистрировать брак, мобилизованный должен обратиться к командованию своей воинской части, написать заявление. Руководство воинской части согласует с отделом ЗАГСа день и время приёма. В объятья любимой воина доставят с почестями - на специально выделенной машине.Кстати о Коврове - там располагается крупный центр для сбора резервистов. Наших парней размещают в тёплых обустроенных казармах. В распоряжении мобилизованных - все блага цивилизации, включая душевые и туалеты. Как говорят в «белом доме», на территории центра также развернули палаточный лагерь - это на случай, если свободных мест в казармах не останется.- Перед нашей областью стоит особая задача, так как у нас есть пункт сбора резервистов на базе учебного центра в Коврове. Здесь принимают прибывающих мобилизованных военных. Мы должны организовать всё так, чтобы прибывшие из резерва люди могли нормально подготовиться и обучиться. Нужно создать системы жизнеобеспечения, снабдить людей горячим питанием и медикаментами, нормальными бытовыми условиями, - сказал глава региона.Не стоит бояться- Очень переживаю за своего внука, - поделилась наша читательница Алевтина Богданова. - Он сейчас учится в институте, на первом курсе и попадает под осенний призыв. Могут ли его отправить на линию боевых действий?На этот вопрос в военном комиссариате дали однозначный ответ - срочников в зону СВО отправлять не будут. Более того, студентов-очников (в том числе ребят, которые учатся в колледжах) призыв никак не коснётся.Однако готовиться к защите Родины нужно заранее. Желательно - со школьной скамьи. Поэтому в ближайшие пару месяцев на базе круглогодичных детских лагерей пройдут сборы для ребят допризывного возраста. Сотни старшеклассников поучаствуют в «реинкарнированной» военно-патриотической игре «Зарница», хорошо знакомой людям, чьё отрочество протекало в СССР. В течение 4-5 незабываемых дней ребята в игровой форме будут приобщаться к воинской культуре. Сборы помогут будущим защитникам отечества понять, что быть солдатом не только почётно, но и «круто».Военный комиссар региона Юрий Гусаров:- Хочу ещё раз успокоить родителей: срочников в зону проведения специальной военной операции не направляют, они проходят службу в воинских частях на территории Российской Федерации. Так же и демобилизованные граждане - едут домой, могут поступать в учебные заведения, спокойно работать. Никаких решений мобилизовать их для участия в СВО - нет.Как говорят в пресс-службе администрации региона, в прошлом месяце в отделы ЗАГС региона поступило более 1,2 тыс. заявлений о заключении брака. А это, между прочим, в 2 раза больше, чем за август. Причём со дня объявления частичной мобилизации в срочном порядке зарегистрировала брак 131 пара.