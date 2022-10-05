Женщина использовала банковское приложение. С его помощью злоумышленница дважды оформила виртуальные кредитные карты на своего родственника, - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.

Женщина использовала банковское приложение. С его помощью злоумышленница дважды оформила виртуальные кредитные карты на своего родственника, - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области. Денежные средства со счёта она использовала без его ведома.В третий раз мошеннице удалось оформить займ в банке по паспорту другого родственника. Полученные средства жительница Судогды потратила на личные нужды.