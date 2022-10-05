Женщина жалуется на лай животных, условия их содержания и выгула.

Жительница Владимира подала в суд на приют для животных «Валента». Об этом в пресс-службе Фрунзенского райсуда.Она живёт рядом с учреждением и жалуется на лай собак. К слову, вряд ли есть приюты, в которых четвероногие не лают. Истец также ссылается на загрязнение территории продуктами жизнедеятельности. Отметим, что журналист «33Live.Ru» не раз принимал участие в выгуле местных питомцев. Можем смело заверить, что мусора, выброшенного людьми, у сараев, расположенных перед приютом, намного больше. К слову, волонтёры приюта выгуливают четвероногих строго в определённом месте - в стороне от жилых домов.Женщина также ссылается на возможное несоблюдение различных норм и правил. Гражданка просит суд закрыть приют.Редакция сайта, как многократный очевидец работы приюта, может смело заявить, что «Валента» нашла дом сотням выброшенных людьми животным. Каждый щенок, котёнок или птица, которые попадают туда, проходят медосмотр и получают всё необходимое для жизни. Животные сыты, в процессе выгулов проходят социализацию и находят новые семьи.Для выяснения всех обстоятельств к участию в деле привлечён Департамент ветеринарии, ГБУ «Управление административными зданиями администрации Владимирской области», департамент имущественных и земельных отношений. Решение по исковому заявлению пока не принято.Подчеркнём, что сейчас в учреждении находится рекордное количестве собак - 151. Очевидно, что на данном этапе разместить их попросту негде, ведь новый государственный приют . Уверены, что Фемида объективно разберётся в ситуации. Надеемся, что братья наши меньшие не потеряют свой дом, который они обрели в «Валенте».