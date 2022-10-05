Во Владимирской области возбуждено уголовное дело о незаконном культивировании и хранении...

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело о незаконном культивировании и хранении наркосодержащих растенийСотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков города Гусь-Хрустальный обнаружили на приусадебном участке 48-летнего местного жителя более 60 растений конопли, а из чердачного помещения гаража изъяли 209,7 грамм наркосодержащих частей растений, что подтверждено результатами проведенной экспертизы.По словам мужчины, выращиванием запрещенных растений он занимался для личного потребления.В настоящее время в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела за незаконное хранение и культивирование растений, содержащих наркотические вещества, сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фото: Pexels.com