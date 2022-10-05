В регионе начался грибной сезон. Владимирцы публикуют в соцсетях снимки добычи, а волонтеры отряда...

В регионе начался грибной сезон. Владимирцы публикуют в соцсетях снимки добычи, а волонтеры отряда "ЛизаАлерт" - ориентировки на пропавших людей. Только за минувшие выходные поисковики приняли 13 заявок на поиск в лесу. Гражданам напоминают основные правила безопасности.В лес не стоит ходить в одиночку и тем более - брать с собой детей. Перед уходом желательно сообщить родственникам подробности маршрута. Для похода следует выбирать яркую одежду, с собой необходимо взять полностью заряженный телефон, свисток, спички или зажигалку, запас воды, еды и медикаментов. Потерявшись в лесу, важно не поддаваться панике, экономить силы и заряд батареи на мобильном. Просить помощи у знакомых по телефону нет смысла. Лучше позвонить в экстренную службу по номеру 112. Выйти на открытое пространство, развести костер и ждать помощи, отвечая шумом на шум.