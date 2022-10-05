Жительница Владимира подала в суд иск на приют для бездомных животных «Валента», в котором требует прекратить деятельность организации из-за того, что там, якобы, нарушают нормы содержания

Жительница Владимира подала в суд иск на приют для бездомных животных «Валента», в котором требует прекратить деятельность организации из-за того, что там, якобы, нарушают нормы содержания животных. В своем заявлении, поданном во Фрунзенский районный суд, женщина пояснила, что ее дом находится по-соседству с приютом, который не только нарушает закон, но и мешает спокойно жить всем