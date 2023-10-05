22 пожарных тушили бензоколонку во Владимирской области. Сегодня в 9 часов 57 минут поступил...

22 пожарных тушили бензоколонку во Владимирской области.Сегодня в 9 часов 57 минут поступил сигнал о возгорании на автомобильной заправочной станции в поселке Мстера Вязниковского района.Пожар ликвидирован, по предварительной информации, на площади 1 кв. м., сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Информация о погибших и пострадавших уточняется.Возгорание на АЗС тушили 22 человека личного состава пожарных частей.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.