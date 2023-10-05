Как чувствует себя исполнительница хитов Девочка-ночь и Один лишь раз.

Как чувствует себя исполнительница хитов"Девочка-ночь" и "Один лишь раз".В ресторане "Гвидон" состоялся осенний бранч, посвященный новому сезону мероприятий на ультрасовременной концертной площадке Live Арена. Генеральный продюсер Gutseriev Media Татьяна Тур рассказала о грядущих проектах, которые впечатляют! Среди гостей была и 57-летняя Лада Дэнс, недавно пережившая страшную автоаварию.В начале августа ее машина на скорости 110 километров в час врезалась в два автомобиля, которые столкнулись до этого. Как выяснилось, аварийного знака на трассе не было, поэтому водитель не сразу заметил остановившиеся авто. С места происшествия певица была доставлена вертолетом в Институт микрохирургии мозга в тяжелом состоянии."Я сегодня чувствую себя гораздо лучше – уже выступаю, снимаюсь, – призналась артистка в эксклюзивном интервью "Дни.ру". – Сейчас идет процесс реабилитации и восстановления. Врачи сказали мне, что кости должны срастаться так же аккуратно, как рождаются дети – за определенный период времени"."Я вернулась на сцену, причем сделала это, когда еще была с костылями", – сообщила Дэнс. Она признается, что все самое тяжелое позади, а сейчас время творить, работать, жить.Как пояснил корреспонденту "Дни.ру" травматолог, время сращения костей может занимать от 6—8 недель до 2,5—3 месяцев. На срок влияет то, как пациент получил травму, сложность перелома и метод лечения. Например, внутрисуставной перелом со смещением будет срастаться дольше, чем внесуставной перелом без смещения.