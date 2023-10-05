Об этом сообщают в городской администрации. Речь идет о доме №11 на улице Дворянской. Здание включено в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Оно было построено в 19

Об этом сообщают в городской администрации. Речь идет о доме №11 на улице Дворянской. Здание включено в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Оно было построено в 19 веке купцом и владельцем кирпичного завода Владимиром Тарасовым. В новейшее время здесь располагались магазин, бильярдная и ресторан «Клуб на Дворянской». Последние годы особняк пустовал. Теперь стало известно,