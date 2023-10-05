Вместо сгоревшего дома – строительная бытовка. Бывший староста села Кумино третий год живет в маленьком вагончике. Нормальное жильё, по его словам, администрация ему не выдаёт. Маргарита

Вместо сгоревшего дома – строительная бытовка. Бывший староста села Кумино третий год живет в маленьком вагончике. Нормальное жильё, по его словам, администрация ему не выдаёт. Маргарита Бычкова, 6 канал Вагончик стоит на камнях. С внешней стороны проведено электричество. Бытовке, в которой Юрию придётся прожить уже третью зиму, даже дали номер, оставшийся от сгоревшего дома. Письма