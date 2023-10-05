Царь-тыква весом 200 килограммов отправилась из Владимирской области в Казахстан, чтобы стать...

Царь-тыква весом 200 килограммов отправилась из Владимирской области в Казахстан, чтобы стать арт-объектом.Чудо-урожай был выращен в личном подсобном хозяйстве Судогодского района. Под контролем (тыква - продукция подкарантинная) специалисты Управления Россельхознадзора по Владимирской области она была отгружена на экспорт - в Казахстан.По всем правилам была осуществлена проверка документов и досмотр подкарантинного груза. При досмотре "карантинных объектов" обнаружено не было. Оформлен фитосанитарный сертификат для отправки по месту назначения, сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.Получатели в Казахстане исполинский овощ планируют использовать в ландшафтном дизайне.Фото: пресс-службы Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям