Царь-тыква весом 200 килограммов отправилась из Владимирской области в Казахстан, чтобы стать...
Царь-тыква весом 200 килограммов отправилась из Владимирской области в Казахстан, чтобы стать арт-объектом.
Чудо-урожай был выращен в личном подсобном хозяйстве Судогодского района. Под контролем (тыква - продукция подкарантинная) специалисты Управления Россельхознадзора по Владимирской области она была отгружена на экспорт - в Казахстан.
По всем правилам была осуществлена проверка документов и досмотр подкарантинного груза. При досмотре "карантинных объектов" обнаружено не было. Оформлен фитосанитарный сертификат для отправки по месту назначения, сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.
Получатели в Казахстане исполинский овощ планируют использовать в ландшафтном дизайне.
Фото: пресс-службы Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям