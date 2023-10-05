Смотрите в дайджесте:– Во Владимире начался ремонт участка дороги на Большой Московской– Во Владимирской области вырастили гигантскую тыкву весом 200 кг– Владимирские гимнасты

Смотрите в дайджесте:– Во Владимире начался ремонт участка дороги на Большой Московской– Во Владимирской области вырастили гигантскую тыкву весом 200 кг– Владимирские гимнасты завоевали 5 золотых медалей на турнире в Беларуси