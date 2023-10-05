Смотрите в дайджесте:– Во Владимире начался ремонт участка дороги на Большой Московской– Во Владимирской области вырастили гигантскую тыкву весом 200 кг– Владимирские гимнасты
<a href="https://33live.ru/novosti/05-10-2023-dajdzhest-obshhestvo-05102023.html" target="_blank">Дайджест (общество) 05.10.2023</a> - Смотрите в дайджесте:– Во Владимире начался ремонт участка дороги на Большой Московской– Во Владимирской области вырастили гигантскую тыкву весом 200 кг– Владимирские гимнасты
[url=https://33live.ru/novosti/05-10-2023-dajdzhest-obshhestvo-05102023.html]Дайджест (общество) 05.10.2023[/url] - Смотрите в дайджесте:– Во Владимире начался ремонт участка дороги на Большой Московской– Во Владимирской области вырастили гигантскую тыкву весом 200 кг– Владимирские гимнасты