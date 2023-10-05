Смотрите в дайджесте:– В Вязниковском районе из фуры деблокировали водителя– После столкновения двух Камазов в Александровском районе остались килограммы песка– В поселке Мстера

Смотрите в дайджесте:– В Вязниковском районе из фуры деблокировали водителя– После столкновения двух Камазов в Александровском районе остались килограммы песка– В поселке Мстера Вязниковского района загорелась заправка