Предприниматель требует деньги с Кристины Орбакайте за сорванный концерт.

Предприниматель требует деньги с Кристины Орбакайте за сорванный концерт.В ноябре прошлого года Кристина Орбакайте должна была прилететь в Южно-Сахалинск на собственный концерт. Организацией выступления артистки занимался местный предприниматель Николай Жданов. Он отправил певице порядка 320 тысяч рублей в качестве аванса, арендовал площадку и начал продавать билеты. И поначалу народ охотно приобретал их, но слух об отъезде артистки за границу все испортил.Люди массово начали сдавать билеты, после чего Жданов обвинил Орбакайте в срыве концерта, а потом и вовсе отправился вАрбитражный суд Москвы, чтобы забрать аванс у отказавшейся возвращать деньги певицы. В инстанции не стали вставать на сторону сахалинского предпринимателя, поскольку представители артистки смогли убедить суд в том, что концерт отменил именно Николай, а не Кристина.На этом Жданов не остановился. Он продолжил обивать пороги судов в надежде добиться возврата денежных средств. Сейчас бизнесмен направил жалобу в Кассационный суд, пишет .Ранее стало известно, что на Аллу Пугачеву и Кристину Орбакайте подали в суд из-за пирса на даче. Сооружение могут снесли после заседания, которое состоится в конце октября. Подробнее об этом "Дни.ру".