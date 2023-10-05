Дом Барби когда-то был настоящим экспонатом государственного музея-заповедника во Владимире. В...

"Дом Барби" когда-то был настоящим экспонатом государственного музея-заповедника во Владимире."В 1995 году, когда всё западное - от Голливуда до иноязычной лексики - захватывало постсоветское пространство, в нашем музее появилась… комната Барби" - напомнила пресс-служба ВСМЗ.В одном из выставочных залов был смонтирован специальный уголок, где юные посетители могли видеть своих кумиров - Барби и Кена в самых заманчивых интерьерах: в большом изысканно обставленном доме, в кабриолете и даже на личной яхте.Потом, конечно, всё это убрали, детей стали воспитывать на более близких русской культуре и сознанию примерах, подчеркивают сейчас в музее.Сегодня уже трудно представить, что были такие эксперименты, не вызывавшие, кстати, недовольства владимирских родителей и педагогов.Фото: пресс-служба ВСМЗ.