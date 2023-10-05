05.10.2023

2023-10-05 14:05:36

«Единая Россия» объявила о старте Всероссийского конкурса к 30-летию Конституции РФ

Конкурс 30 лет Конституции России - проверь себя! проходит онлайн до 25 ноября на сайте . Принять участие в нём могут все желающие старше 18 лет.



Участникам предстоит ответить на 10 вопросов об основах Конституции. Система выбирает вопросы случайным образом, они каждый раз разные. На прохождение теста даётся 10 минут. Победителей определят из числа тех, кто правильно ответил на все вопросы за максимально короткое время. Они получат ценные призы. А каждый участник, прошедший тест, получит электронный сертификат, - рассказал руководитель Центрального исполкома Единой России Александр Сидякин на ВКС с региональными отделениями партии.



Помимо этого, по инициативе Единой России в регионах состоится более 600 мероприятий, посвящённых Конституции, среди которых викторины, интеллектуальные игры, конкурсы детских рисунков, цикл тематических экскурсий. Также планируется серия уроков Разговоры о важном для школьников старших классов, лекции для студентов вузов по теме Конституции с участием депутатов всех уровней, глав регионов, секретарей партийных реготделений, юристов. На них в интересной и доступной форме школьникам расскажут об Основном законе Российской Федерации и его содержании.



В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что проект Единой России к 30-летию Конституции имеет, в первую очередь, просветительское значение.



Большое количество предложений при подготовке конституционных поправок поступило в социальный блок. Они касаются различных социальных гарантий: установления МРОТ не ниже прожиточного минимума, индексации пенсий не реже раза в год, обязательного социального страхования. По инициативе Президента, Правительства, Единой России был принят ряд последующих законов, но далеко не обо всех наши граждане знают. Поэтому важной задачей региональных отделений партии будет донести до людей содержание нового социального законодательства, чтобы они могли воспользоваться всеми мерами поддержки, - сказал он.



В Москве педагоги с энтузиазмом подхватили эстафету проекта, сообщил заместитель председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.



В развитие идеи я предложил концепт образовательных экскурсий в Госдуму для школьников. Мы уже провели несколько встреч, посвященных истории российского парламентаризма. Очень важно, что дети понимают, насколько судьба России зависит от их гражданской позиции, духовно-нравственного запаса. А формат экскурсии, когда "урок" проходит прямо в здании парламента, вызывает особые эмоции – значит, легче запоминается. Ребята своими глазами увидели, как рождаются законы, – рассказал Выборный. – Кстати, одна из востребованных тем, которую поднимают сами школьники, посвящена изменениям в Конституцию 2020 года. Это связано с тем, что дети уже сейчас чувствуют себя сопричастными к истории страны, осознают, что стали современниками знаковых для будущего России событий, и хотят узнать больше подробностей об этих процессах.



Александр Сидякин отметил, что итоги онлайн-конкурса подведут до 30 ноября. А награждение победителей состоится в декабре.