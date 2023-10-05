Есть ли в вашем районе школьные автобусы? Народный фронт проводит опрос жителей Владимирской...

Есть ли в вашем районе школьные автобусы? Народный фронт проводит опрос жителей Владимирской области.Хватает ли их и безопасны ли они? Народный фронт проводит опрос жителей Владимирской области.Ссылка на онлайн-опросник есть на странице активистов Вконтакте. Вопросов немного, но все они помогут понять текущее положение дел в этой сфере. По итогам, будут разработаны рекомендации по улучшению условий с перевозками школьников. По статистике, в нашем регионе на школьных автобусах ежедневно ездят 10 тысяч учеников из 182 школ.