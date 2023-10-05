ФСБ задержала жителя Владимирской области, который передавал важную информацию спецслужбам...
ФСБ задержала жителя Владимирской области, который передавал важную информацию спецслужбам Украины
Об этом официально сообщает ФСБ России: http://www.fsb.ru/
Как стало известно, "Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя города Гусь-Хрустальный Владимирской области, причастного к сотрудничеству на конфиденциальной основе с украинскими спецслужбам».
Россиянин должен был предоставить сведения о передвижении железнодорожных составов с военной техникой по Владимирской области.
По данным ФСБ, его действия были взяты под контроль, а переписка задокументирована.
Факт получения денежного вознаграждения подтверждается распиской и фотоотчетом. Возбуждено уголовное дело.
Фото: pxfuel.com