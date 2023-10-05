Во Владимирской области арестовали жителя Гусь-Хрустального района.

Во Владимирской области арестовали жителя Гусь-Хрустального района. Мужчину обвиняют в работе на спецслужбы Украины. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.Сотрудники силового ведомства установили, что задержанный должен был передавать данные о перемещении железнодорожных составов с российской военной техники.Также известно, что в ходе допроса мужчина признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины. При себе же обвиняемый имел расписку в получении 10 тыс. рублей от СБУ на подготовку к заданию.