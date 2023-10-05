Блестящие результаты демонстрируют наши атлеты на турнире «Легенды гимнастики», который проходит в Республике Беларусь.

Блестящие результаты демонстрируют наши атлеты на турнире «Легенды гимнастики», который проходит в Республике Беларусь. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба .В общем счёте спортсмены из регионального центра завоевали 5 золотых медалей. Отличились Алексей Ростов, Савелий Съедин и Лейла Васильева.Жители Владимирской области поздравляют своих земляков и их тренеров с победами и желают новых успешных выступлений.