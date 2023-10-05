Каким запомнит 33 регион знаменитого суздальского краеведа, исследователя и киноведа Юрия...

Каким запомнит 33 регион знаменитого суздальского краеведа, исследователя и киноведа Юрия Белова?Исследователь, киновед и один из самых знаменитых жителей древнего Суздаля. На 76-ом году жизни скончался знаменитый суздальский краевед Юрий Белов. Вопросами организации прощания сейчас занимается его внучка Ирина Савакова. Трагическая весть застала ее в Казахстане.Каким регион запомнит Юрия Белова? Слово Марии Платанюк.Он был душой Суздаля. Его голосом. Его легендой. И энциклопедией. Суздаль Юрий Белов действительно знал ОТ и ДО. Ежедневно проходил пешком по улицам любимого города. Родился Юрий Белов в Тутаеве Ярославской области. В феврале 1948-ого. Но уже через год его семья переехала в Суздаль. Город, который стал судьбой. С улыбкой Юрий Васильевич рассказывал, как ещё школьником попал, что называется в "вечность". Летом 1965-ого снялся в массовке у гениального Тарковского в "Андрее Рублёве". Ребята каждый день ходили купаться на Каменку, и попали в поле зрения съёмочной группы.Юрий Белов, член Союза краведов России, заслуженный работник культуры РФ, член Союза журналистов России:- Мне самому, мальчишке, мне было уже 17 лет, мне тоже хотелось попасть в историю. И в историю не где-то песчинкой, а поближе быть к камере. И чтобы я мог потом увидеть себя на экране.Пытливый ум, постоянная жажда исследований, яркий публицистический талант, невероятный дар рассказчика, желание щедро делиться своими богатейшими знаниями с людьми. Таким Юрия Васильевича Белова запомнят все, кто его знал. Свои обзорные экскурсии в Суздале Юрий Белов проводил по авторским маршрутам. Белов вдохновлял, "заряжал", и благодаря ему тысячи туристов еще больше влюблялись в город- сказку. Раз и навсегда. Юрий Васильевич стал летописцем Суздаля века двадцатого. Кропотливо фиксируя события, время и его героев.- Я как-то подсчитал, сколько знаменитых людей я снимал в городе Суздале. И получилось у меня около двухсот пятидесяти человек. Ну, конечно, не все фотографии мне удались. Потому что это была такая репортажная съёмка. Люди заняты иногда были, и времени было немного на съёмку.Краеведению Юрий Белов посвятил 55 лет. Работал экскурсоводом Владимиро-Суздальского музея-заповедника. И рассказывал, что "неофициальный" экзамен пришлось держать перед почетной гостьей- народной артисткой СССР Клавдией Шульженко. Клавдия Ивановна приехала в Суздаль, а в музейной библиотеке из экскурсоводов за книгами сидел только он- начинающий гид Юрий Белов.- Они меня стали уговаривать, Юра, проведи экскурсию. А я говорю: "Вы что, я же еще не сдал тарификацию. Я не имею права. А они: "Юра, ты сам артист". А я в художественной самодеятельности занимался. Я спустился вниз. Меня представили. Отступать было некуда. И я сказал, давайте пройдём в Крестовую Палату.Кино было еще одной его страстью. Одну из своих книг о жемчужине Золотого Кольца Юрий Белов так и назвал "В главной роли- Суздаль". Древний город всегда был магнитом для кинематографистов. В нём снято рекордное количество картин. О главах и истории Суздаля кинематографического Белов рассказывал в авторской экспозиции. И всегда мечтал о постоянной прописке для своего музея кино. Юрий Васильевич публиковался во множестве газет. Долгое время был внештатным корреспондентом "Призыва".- Мои репортажи со съёмок сразу шли в номер. Я также печатался в газете "Комсомольская искра", "Владимирские ведомости", но с 91-ого года я выпускаю частную культурно-историческую газету.Свой юбилей-75-летие-Юрий Белов отметил в феврале этого года. Практически до последнего дня, с неизменным вдохновением работал. Официальное тысячелетие Суздаль-город, которому Юрий Васильевич был предан бесконечно встретит без него. Он сам был прямолинеен: Суздаль- всегда в его сердце.- Да, безусловно. Я из Суздаля никогда не хотел уехать. Я понял, что Суздаль- это моя первая и последняя любовь. Навсегда? Да, навсегда.Мария Платанюк "Вести-Владимир".