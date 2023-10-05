Поющая телеведущая Ольга Бузова любит производить впечатление своими образами на светских мероприятиях.

Поющая телеведущая Ольга Бузова любит производить впечатление своими образами на светских мероприятиях.Ольга Бузова всегда открыта к экспериментам – и в карьере, и во внешности, и со стилем. 37-летняя звезда экрана уже давно доказала, что может быть разной, причем в каждом образе знаменитость смотрится превосходно. В том числе поэтому у телеведущей так много поклонников.Например, недавно Бузова впечатлила фанатов новым нарядом. На премии Жара Media Awards Ольга появилась в ангельском воплощении, примерив белоснежный костюм без рукавов, который был дополнен пышными перьями того же цвета. Вне всяких сомнений – поющая телеведущая произвела фурор.Но в какой-то момент Бузова не пожалела свой наряд и улеглась прямо на дорожку, которую до этого уже явно истоптали. Видимо, Ольга хотела изобразить снежного ангела, да ошиблась сезоном и, главное, местом. Впрочем, без конца трудящейся телезвезде уже давно пора отдохнуть, чтобы не искать возможность прилечь на светских мероприятиях.Сейчас Ольга Бузова, как она сама рассказывала, борется с лишним весом. Телеведущую не устраивает, что она набрала несколько лишних килограммов. Знаменитость много времени проводит в тренажерных залах. Подробнее об этом "Дни.ру".