Как сообщает , в сентябре этого года россияне чаще жителей других стран посещали Пхукет. Из РФ в течение месяца прилетели порядка 40 тысяч туристов. Получается, что каждый шестой на курорте ..

Как сообщает "", в сентябре этого года россияне чаще жителей других стран посещали Пхукет. Из РФ в течение месяца прилетели порядка 40 тысяч туристов. Получается, что каждый шестой на курорте был россиянином.Кстати, как отметили в ассоциации туроператоров России, чьи данные приводит , сейчас граждане нашей страны собираются в ОАЭ, Таиланд, Турцию и Египет. Это самые популярные направления на ноябрь 2023-го. Но россияне не забывают и про курорты в пределах страны – например, Краснодарского края. Также этой осенью соотечественники собираются отправиться в Москву, Санкт-Петербург, Татарстан, Ставрополье и Калининградскую область, сообщают "".