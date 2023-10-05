Певица откровенно призналась, как пробраться в ее сердце.

Певица откровенно призналась, как пробраться в ее сердце.Наталья Штурм получила широкую известность в 90-е. Песня "Школьный роман" стала не только популярной, но и настоящим хитом российской эстрады. Сейчас исполнительница посвящает большое количество времени семье. В своем микроблоге она часто делится с подписчиками фотографиями внуков.Недавно ради поклонников знаменитая певица решила прибегнуть к хирургическом вмешательству. Она решилась сразу на несколько операций. Среди них липосакция, височный лифтинг и липофилинг, который позволяет пересадить жировые ткани с одной области на другую, так, ей удалось округлить и добавить упругости ягодицам.Сейчас Наталья Штурм активно демонстрирует фигуру после пластических операций. Она публикует фотографии и видео в нижнем белье. Как признается певица, теперь от поклонников нет отбоя, да и к тому же их стало значительно больше.Правда, далеко не с каждым Наталья Штурм настроена на беседу. В интервью с , она поделилась, с какими мужчинами готова общаться. Как оказалось, ей уже предлагали слетать на совместный отдых, скинуть интимные фотографии, а один и вовсе предложил руку и сердце певице.Однако общаться с каждым она не намерена. Для того, чтобы поразить женщину нужно будет сильно раскошелиться. Ведь ее время стоит денег."Я могу говорить о чем угодно, но мое время стоит денег, а я его тратить просто так не хочу", – поделилась исполнительница "Школьный роман".