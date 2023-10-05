В День учителя все мы с теплотой вспоминаем своих педагогов.

В День учителя все мы с теплотой вспоминаем своих педагогов. Кто-то запомнился строгостью, кто-то глубоким знанием предмета, кто-то материнской заботой... Но с особенным чувством мы говорим о первых учителях. Тех, кто привел нас в мир знаний и помог освоиться в нем.В музее-заповеднике «Александровская слобода» хранится архив документов, фотографий, воспоминаний. В нем раскрывается яркая личность неординарного наставника – нашего земляка Петра Антиповича Офицерова. Сегодня, по материалам архива, хочется рассказать о нем подробнее.В 1918-1968 гг. Петр Антипович заведовал и преподавал в однокомплектной Федяевской начальной школе. В неё ходили дети из трех деревень – Федяево (30 дворов), Курманихи (14 дворов) и Макаровки (15 дворов). Помимо таланта к обучению была у него еще одна «высокая» страсть – к звездному небу! В детстве простой деревенский мальчишка читал запоем сочинения по астрономии, физике, химии, биологии, геологии, географии, в том числе учебники и популярный журнал «Вестник знания» с приложениями. Повзрослев, Петр Антипович не бросил своего увлечения, а точнее, изучения! В деревне его в шутку даже называли «федяевским Коперником», «звездочетом». Множество книг перечитал он, составляя таблицы, календари, вычислил координаты Федяево: «Широта – северная, 56 градусов 22 минуты, долгота – восточная, 38 градусов 56 минут». Как-то побывал в гостях у Офицерова профессор-астроном Дзюбинский, звал в Москву, да тот не мыслил себя без родной школы.Кстати, в ней Петр Антипович организовал кружок самообразования и для родителей. Темы освещались самые разные: «Первые люди на земле», «О звездном небе», «Жизнь, деятельность и открытия Николая Коперника». В музее-заповеднике «Александровская слобода» сохранились воспоминания учителя географии школы №4 Л.И. Столяровой: «Еще на заре своей педагогической деятельности я услышала об этом «чудо-учителе». И вот однажды я со своими семиклассниками отправилась в деревню Федяево. Класс-кабинет был полностью оборудован его руками. Самодельных приборов тьма-тьмущая и по физике, и по географии, а особенно по астрономии. Все это было сделано из бросовых материалов. Петр Антипович продемонстрировал все в действии. На нас «обрушилась» гроза, имитированная электроприборами. В углу под потолком был вмонтирован теллурий с подсветкой. Показал смену дня и ночи, затмение луны и многое другое. На потолке электролампами были обозначены созвездия Большой и Малой Медведиц – это помогало ему лучше научить детей, как отыскать на небосводе Полярную звезду. Через всю комнату были проведены местный географический меридиан и географическая широта. Мы увидели угломер, высотомер, нивелир, экваториальные и горизонтальные солнечные часы высокой точности и др. На стене был оформлен метеорологический календарь, наблюдения за погодой велись много лет подряд. Петр Антипович сам умел предсказывать погоду по местным признакам и учил этому ребят. На школьном дворе четко обозначена метеоплощадка с флюгером, дождемером и другими приборами».Сейчас, возможно, все его конструкции показались бы простейшими, но в середине прошлого века Петр Антипович Офицеров создал, по сути, настоящую исследовательскую лабораторию, открыв деревенским ребятам научный мир. Есть замечательные, многогранные слова «подвижник», «наставник». Именно таким был учитель из Федяево. Именно такие педагоги продолжают жить в своих учениках.Елена Лихонина, научный сотрудник музея-заповедника «Александровская слобода».