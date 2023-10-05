Народные приметы на 6 октября. Что нужно обязательно положить в кошелек в Ираидин день, чтобы...

Народные приметы на 6 октября. Что нужно обязательно положить в кошелек в Ираидин день, чтобы привлечь прибыль?В пятницу 6 октября 2023 года отмечается Ираидин день. Православная церковь чтит память святой мученицы Ираиды. Этот день является особым для верующих, так как Ираида является примером постоянной любви к Господу и верности своей вере, несмотря на пытки и страдания.6 октября — это особый день в истории христианства, когда празднуется зачатие Иоанна Крестителя. Этот день отмечается в память о рождении великого пророка Иоанна, который по преданию был последним из пророков Ветхого Завета и первым свидетелем и исповедником Христа.Что можно делать в Ираидин день?Чтобы привлечь прибыль, нужно в кошелёк или карман, где обычно хранятся деньги, положить монетку с изъяном, но не найденную, а полученную от кого-либо (из зарплаты, сдачи в магазине и т. д.).Хорошо проверить в этот день камин, печку и любое отопление. Раньше в деревнях и сёлах приглашали печников, чтобы они осмотрели на исправность печи перед долгой зимой.Желательно сегодня обходить стороной тех, у кого проблемы с деньгами. Считалось, что сегодня безденежье и бедность могут коснуться любого, кто проходит рядом.Что нельзя делать в Ираидин день?Нельзя жаловаться на свои проблемы, рассказывать о неурядицах, роптать на судьбу — ситуация может ещё больше ухудшиться.Нельзя хвалить кого-то, так как можно легко сглазить человека. Например, если похвалить красоту человека — красота может исчезнуть, за успехи в делах — начнутся сплошные неудачи.Нельзя деньги впустую тратить, делать незапланированные покупки, приобретать ненужные безделушки — в бюджете появятся осложнения, которые трудно будет решить.Народные приметы на 6 октябряЖуравли улетают – осень на зиму переваливает.Если большой урожай орехов, а грибов мало, зима будет холодной.Кошка умывается левой лапкой – будет плохая погода, правой – хорошая.Если полевые мыши на деревню двинулись, то зима будет суровой.Петух ночью запел – надвигается ненастье.Если петух на одной ноге стоит, то скоро похолодает.Курица хвостом машет – к дождю.Куры раскудахтались – погода испортится.Фото freepik.com