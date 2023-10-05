Не получившие документы из-за технического сбоя в ГАИ автовладельцы могут оформить их без...

Не получившие документы из-за технического сбоя в ГАИ автовладельцы могут оформить их без очереди.В настоящее время возобновлено бесперебойное функционирование информационных ресурсов, обеспечивающих деятельность межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов Госавтоинспекции.Поступила официальная информация МВД России: подразделения МРЭО Госавтоинспекции возобновили предоставление государственных услуг в полном объеме, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Теперь все государственные услуги, в том числе связанные с регистрацией автомототранспортных средств, предоставляются в штатном режиме.Граждане, которые из-за технического сбоя не смогли получить требуемые государственные услуги, будут приняты в подразделениях Госавтоинспекции в первоочередном порядке.Фото: https://www.pxfuel.com