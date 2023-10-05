Недавно Михаил Цивин и Наталья Дрожжина, признанные виновными в мошенничестве с имуществом наследников Алексея Баталова, подали ответный иск на вдову актера. Их действия прокомментировала вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина.

Недавно Михаил Цивин иНаталья Дрожжина, признанные виновными в мошенничестве с имуществом наследников Алексея Баталова, подали ответный иск на вдову актера. Их действия прокомментировалавдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина.Михаил Цивин и Наталья Дрожжина были приговорены к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно, причем актриса получила условный срок, а ее мужа-юриста отправили в тюрьму. Супругов обвинили в присвоении жилплощади покойного Алексея Баталова и в присвоении денежных средств его дочери. Пара не согласна с решением суда и подала апелляцию, и, кроме того, подготовила ответный иск с требованием квартиры. На чьей же стороне правда? В беседе с "Дни.ру" заслуженная артистка России Людмила Поргина встала на сторону семьи Баталова."Правда в том, что больнойБаталов, больная его жена и больная дочка не могли справиться с этими товарищами.Они кружили им голову", — уверена заслуженная артистка РФ.Людмила Андреевна утверждает,что часто видела осужденную пару на похоронах одиноких актеров. Она подчеркивает, чтоправда на стороне Баталова — порядочные люди не поступают с людьми так, какпоступили Дрожжина и Цивин с наследниками актера."Цивин и Дрожжина дажевписаны как основатели памятника Татьяне Самойловой на Новодевичьем кладбище —при том, что до этого их никто не видел и не слышал вообще. Что это такое, этокак вообще понять? Лично я этого не понимаю", — развела руками актриса.Людмила Поргина напоминает,что супружеская пара как бы опекала одиноких больных стариков, которым было нена кого опереться, некому пожаловаться — и по итогу пользовалась их сложнымположением и облапошивала. Гитана Леонтенко, на которую осужденные подалиответный иск, утверждает, что не успокоится, пока Дрожжина не получит реальныйсрок, так как боится мести с ее стороны. Вдова Караченцова уверена, что боятьсяздесь нечего."Нет-нет-нет, я думаю, никто ужене будет мстить, все это останется в тылу. Хотя опасения эти можно понять, тем более,что на них было вывалено столько лжи… Они очень замучились", — считает Поргина.Актриса отмечает, что еслипосмотреть на квартиру Дрожжиной, то она вся сплошь заставлена антиквариатом,который стоит баснословных денег. При этом осужденная утверждала, чтовозглавляет "какой-то там отдел культуры то ли во ВГИКе, то ли еще где-то" — пословам Людмилы Поргиной, это ложь."Она не работает нигде, ни вГоскино, ни в Доме кино, и уж точно нигде ничего не возглавляет. Все, чем оназанимается, причем очень давно — это обогащением на стариках. Таким образомможно получить очень большие деньги, они же не разбираются ни в чем — ни взаконах, ни в документах, они какневинные дети", — заключила артистка.