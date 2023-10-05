Шоумен Иван Ургант привык зарабатывать деньги, поэтому не может жить без работы.

Шоумен Иван Ургант привык зарабатывать деньги, поэтому не может жить без работы.Актер Андрей Ургант гордится своим сыном, который стал знаменитым благодаря таланту и трудолюбию. Иван стал одним из самых узнаваемых людей в стране. У шоумена даже была собственная передача на федеральном канале. Но после закрытия "Вечернего Урганта" в феврале 2022 года телеведущий зарабатывает исключительно на мероприятиях, причем за рубежом. Иногда он появляется на светских вечерах в Москве.Можно лишь представить, насколько тяжело сейчас приходится Ивану, который привык зарабатывать большие деньги на любимой работе и при этом быть всегда на виду у многомиллионной публике. Еще в детстве Ургант демонстрировал стремление к обеспеченной жизни.В недавнем интервью Андрей Львович рассказал, что нашел для своего талантливого сына подработку, когда тому было 16 лет. Сидящий без дела Иван сам попросил родителя похлопотать. Так будущий шоумен устроился в ночной клуб, где сначала мыл стаканы, а потом выходил на сцену – пел песни и проводил программы. Слова Урганта-старшего приводит "".Ранее Ивана Урганта впервые за долгое время увидели на публике. Подробнее об этом "Дни.ру".