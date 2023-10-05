Прямой эфир: в программе Ваше право. Актуально расскажут о нотариальном обеспечении...

Прямой эфир: в программе "Ваше право. Актуально" расскажут о нотариальном обеспечении доказательств6 октября в 7 часов 20 минут в прямом эфире программы "Ваше право" нотариус Ковровского нотариального округа Наталья Половинкина ипомощник нотариуса города Владимира Михаил Панин расскажут о нотариальном обеспечении доказательств и ответят на иные вопросырадиослушателей о работе нотариусов.Телефон эфира 35-31-33, код города Владимира 4922.