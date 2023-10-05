Недавно Виктория Боня сделала себе пластику лица, результаты которой скрывает, а на днях объявила, что заморозит яйцеклетки, так как боится не успеть родить второго ребенка. Психолог Алексей Рощин считает, что на лицо кризис среднего возраста.

Недавно Виктория Боня сделала себе пластику лица, результаты которой скрывает, а на днях объявила, что заморозит яйцеклетки, так как боится не успеть родить второго ребенка. Психолог Алексей Рощин считает, что на лицо кризис среднего возраста.Это понятие возникло в середине 1960 годов в США. Его рамки очень условны: у кого-то кризис может начаться в 35, у кого-то в 47, но суть в том, что человек переступает некую границу в жизни, после чего просыпается понимание, что он не бессмертен и, более того, прожил больше, чем ему осталось."На этом рубеже обычно люди не только горюют о скором конце, но и занимаются переоценкой достигнутого. После условных 40 лет у них возникает ощущение, что многие построенные когда-то планы могут уже никогда и не реализоваться — старость близится, сила убывает. В результате этой переоценки некоторые замечают, что особо гордиться нечем, а если что-то и было достигнуто, то возникает вопрос: неужели это все?" — объясняет психолог.От осознания, что пик уже пройден, и начинаются всевозможные проявления кризиса среднего возраста. В наше время очень часто это дауншифтинг. Ну и, по традиции, мужчины разводятся со своими женами-ровесницами и женятся на молоденьких девушках, начинают гонять на мотоциклах — прежде всего, чтобы доказать что-то самому себе. Что же касается, женщин, то они более ориентированы на потомство, что несколько нивелирует эти переживания."У Виктории только один ребенок — она, очевидно, не до конца удовлетворила свой материнский инстинкт и начинает переживать эти вещи острее. В частности думает, что непременно надо еще детей. Виктория Боня оглянулась назад и поняла, что от нее ничего особого не останется, кроме детей — а у нее только одна дочка, и, возможно, она не до конца довольна", — заключил Рощин.Напомним, ранее "Дни.ру" , что ясновидящая Кажетта Ахметджанова предостерегала Викторию Боню от увлечений пластическими операциями и объясняла, как это может сказаться на реализации ее желания родить второго ребенка.