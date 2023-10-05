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<a href="https://33live.ru/novosti/05-10-2023-psixolog-polyubit-osen-pomogut-progulki-i-sozdanie-uyuta-doma.html" target="_blank">Психолог: полюбить осень помогут прогулки и создание уюта дома</a> - Полюбить осень помогут прогулки на природе и создание уюта в квартире. Такое заявление сделала Психолог и основатель Института новой психологии Анна Матари. По словам специалиста, в этот ..