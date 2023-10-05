Родители маленьких детей из села Станки Вязниковского района еще в конце августа обеспокоились тем, что местный детский сад отказывается принимать новичков. Было даже предположение, что

Родители маленьких детей из села Станки Вязниковского района еще в конце августа обеспокоились тем, что местный детский сад отказывается принимать новичков. Было даже предположение, что садик и вовсе закроется, тогда малышей придется возить в соседнюю деревню. Однако этого не случится, сообщил депутат Алексей Говырин с своем телеграм-канале. Такой ответ пришел от губернатора региона. Но местных