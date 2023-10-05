Вредоносная программа может быть предустановлена на новый смартфон и нести риски для пользователя. Об этом рассказал эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий. По словам ..

Вредоносная программа может быть предустановлена на новый смартфон и нести риски для пользователя. Об этом рассказал эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.По словам специалиста, производители могут устанавливать вредоносные программы на смартфоны, чтобы после продажи устройств получать информацию о действиях пользователей. Эксперт отметил, что такое чаще всего происходит в Китае. Не исключено, что подобный вирус могут установить на импортный смартфон и в России. На данный момент о таких случаях не сообщалось, передает .