Рыжий кот в обличье собаки: ласковый Голди из владимирского приюта Валента ищет новый дом И...

"Рыжий кот в обличье собаки": ласковый Голди из владимирского приюта "Валента" ищет новый домИ наша рубрика "Хочу домой!". О питомцах из приютов, которые мечтают обрести свой постоянный дом и любящую семью.Телефон волонтёра Ирины: 8-904-959-68-69Голди волонтеры называют "рыжим котом в обличье собаки". Добрый и ласковый пёс готов "расцеловать" любого гостя приюта лишь за то, что тот просто обратил на него внимание. С характером Голди хозяину повезет, а вот самому "золотому псу" пока повезло лишь в том, что он попал в руки волонтеров. Привит и с паспортом. Телефон ответственного волонтера на экране. Познакомиться с Голди или другими одинокими питомцами можно сегодня на совместной прогулке в пять вечера. Кроме того, приют "Валента" очень просит любителей хвостиков помочь собрать деньги на электричество, чтобы постояльцы смогли пережить зиму во временном убежище. Сумма немалая - 600 тысяч рублей, но волонтёры не перестают верить, что собрать её всё же получится. Информация в сообществе "Валента" ВКонтакте.