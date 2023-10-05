Дмитрий и Кристина Паршины участвовали в конкурсе в номинации «Молодая семья»

Дмитрий и Кристина Паршины из посёлка Красная Горбатка Владимирской области стали победителями всероссийского конкурса «Семьея года-2023» в номинации «Молодая семья». Об этом сообщает региональное правительство.Всего в конкурсе принимали участие 384 семьи, победившие на одноименном конкурсе в регионах. Их оценивали по целому ряду критериев, таких как воспитание детей, социальная активность, ведение здорового образа жизни и другим.По итогам конкурса, в пяти номинациях были выбраны 85 семей-победителей. Их торжественно наградят в Москве с 16 по 18 октября.Напомним, во Владимирской области могут позволить себе ипотеку.