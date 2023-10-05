Ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец предупредил об ухудшении погоды в Москве в течение недели. По словам специалиста, мы находимся на пороге больших перемен. Как ..

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил об ухудшении погоды в Москве в течение недели. По словам специалиста, "мы находимся на пороге больших перемен".Как отметил метеоролог, с северо-запада надвигается холодный атмосферный фронт, который уже прошел в Ленинградской, Новгородской, Псковской областях. "Там идут сильные ливневые дожди, ветер достигает штормовых значений, и линия холодного фронта, которая сейчас уже подбирается к Тверской области, Смоленщине, надвигается на нас и пересечёт Москву в районе 15—16 часов с короткими ливневыми дождями. В результате его прохождения ветер будет усиливаться, порывы будут достигать 17 м/с", — цитирует эксперта .Ране автомеханик Дмитрий Соколов дал советы по подготовке машины к дождливому сезону. Он рекомендовал оценить состояние кузова, после чего провести его чистку и защиту, передает .