Синоптики рассказали жителям Владимирской области, когда выпадет первый снег.
Регион находится под...
Синоптики рассказали жителям Владимирской области, когда выпадет первый снег.
Регион находится под влиянием тыловой части уходящего на северо-восток циклона, отметили специалисты.
В пятницу, 6 октября, это станет причиной облачной с прояснениями погоды, местами пройдут небольшие дожди.
Воздух прогреется до 12 градусов, ночью будет 8.
Ветер усилится до 5, 9 метров в секунду.
Атмосферное давление будет падать с 744 до 741 мм ртутного столба.
Кроме того, синоптики напоминают, что средняя дата выпадения первого снега в наших краях приходится на 15 октября, а средняя дата образования первого снежного покрова - на 3 ноября.
Народный прогноз погоды:
Иногда в этот день бывает тепло, но достаточно редко.
Если хорьки и куницы до срока меняют летний мех на зимний, то зима будет ранней.
Куница на фото: https://www.pxfuel.com