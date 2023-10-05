Синоптики рассказали жителям Владимирской области, когда выпадет первый снег. Регион находится под...

Синоптики рассказали жителям Владимирской области, когда выпадет первый снег.Регион находится под влиянием тыловой части уходящего на северо-восток циклона, отметили специалисты.В пятницу, 6 октября, это станет причиной облачной с прояснениями погоды, местами пройдут небольшие дожди.Воздух прогреется до 12 градусов, ночью будет 8.Ветер усилится до 5, 9 метров в секунду.Атмосферное давление будет падать с 744 до 741 мм ртутного столба.Кроме того, синоптики напоминают, что средняя дата выпадения первого снега в наших краях приходится на 15 октября, а средняя дата образования первого снежного покрова - на 3 ноября.Народный прогноз погоды:Иногда в этот день бывает тепло, но достаточно редко.Если хорьки и куницы до срока меняют летний мех на зимний, то зима будет ранней.Куница на фото: https://www.pxfuel.com