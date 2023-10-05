Смотрите Вести в 14.30: в Гусь-Хрустальном задержан осведомитель СБУ с невнятной дикцией Свой...

Смотрите "Вести" в 14.30: в Гусь-Хрустальном задержан осведомитель СБУ с невнятной дикциейСвой для чужих- В Гусь-Хрустальном задержан осведомитель СБУ с невнятной дикцией. Сколько он успел получить за свои услуги?Пусть меня научат- Кадровым дефицитом встречают владимирские школы День Учителя. Зачем молодые педагоги идут в профессию и почему из нее уходят?Подарок из роддома- И во владимирских роддомах начали вручать подарочные наборы от губернатора. Что в коробке?.