Смотрите Вести в 14.30: в Гусь-Хрустальном задержан осведомитель СБУ с невнятной дикцией
Свой...
Смотрите "Вести" в 14.30: в Гусь-Хрустальном задержан осведомитель СБУ с невнятной дикцией
Свой для чужих
- В Гусь-Хрустальном задержан осведомитель СБУ с невнятной дикцией. Сколько он успел получить за свои услуги?
Пусть меня научат
- Кадровым дефицитом встречают владимирские школы День Учителя. Зачем молодые педагоги идут в профессию и почему из нее уходят?
Подарок из роддома
- И во владимирских роддомах начали вручать подарочные наборы от губернатора. Что в коробке?.