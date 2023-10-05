Квартиры в новостройках получили более 140 тысяч москвичей.

Квартиры в новостройках получили более 140 тысяч москвичей.Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы реновации. По словам градоначальника, отпраздновали новоселье или находятся в процессе переезда жители 871 дома."Программа охватывает 91 район столицы, в 14 из них она почти или полностью завершена", – написал мэр в своем .Для переселенцев построили 256 новостроек. Участникам программы передают квартиры с полной отделкой класса комфорт. Ремонт делать не нужно – достаточно перевезти вещи.Собянин уточнил, что к заселению готовят еще 19 новостроек. Туда переедут около восьми тысяч москвичей.Наибольшее количество домов по реновации расположено в Юго-Восточном, Восточном, Западном, Юго-Западном и Северном округах. На западе столицы новоселье справили около пяти тысяч семей.Первые этажи новостроек отведены под социальные и коммерческие учреждения. Там открываются службы сервиса, кафе, магазины, парикмахерские и салоны красоты.Входные группы в новостройках расположены на уровне земли. Это удобно для маломобильных жителей: пенсионеров, инвалидов, мам с колясками. Часть жилья предназначена для людей с ограниченными возможностями здоровья.В ходе первого после выборов заседания президиума правительства Москвы Собянин увеличить темпы реализации программы реновации в два раза. Ускорилось переселение в рамках второй волны (2025-2028 годы) и третьей (2029-2032). Жители 75 ветхих домов получат новое жилье быстрее, чем планировалось.Программа реновации стартовала в 2017 году. За шесть лет расселено 834 старых дома. Их жители переехали в пределах своего района и сохранили привычный образ жизни.